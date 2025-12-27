Ladrão aproveita 'saidinha' da cadeia para furtar escola em Campo Grande

Uma unidade escolar do bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande, foi invadida na tarde de quinta-feira (25) e teve diversos equipamentos furtados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada após o diretor da escola Lenita de Sena Nashif visualizar, por meio do sistema de monitoramento por câmeras, um indivíduo dentro da unidade. Ele informou que estava se deslocando até o local.

Quando a equipe chegou à escola, o diretor ainda não havia chegado, mas relatou por telefone ter visto um homem com as mesmas características do suspeito a cerca de duas quadras da unidade. Durante patrulhamento na região, na Rua Barão de Tefé, os agentes localizaram e abordaram um homem de 43 anos.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Segundo a Guarda, ele já apresentava lesões nos punhos no momento da abordagem e afirmou estar em liberdade por conta do indulto natalino.

Posteriormente, o diretor confirmou o furto de diversos objetos da escola, entre eles duas televisões, três tablets, um monitor, uma máquina de café, uma cafeteira, um rádio, um fone de ouvido e uma bola de pilates. Além dos itens levados, foram constatados danos ao patrimônio público, como armários de aço arrombados, vidros e grades quebrados.

Durante o encaminhamento à delegacia, o homem passou mal e precisou ser levado à UPA Universitário. Conforme avaliação médica, o mal-estar foi atribuído a ressaca alcoólica, após ingestão de bebida alcoólica desde o dia anterior, sem alimentação adequada. Ele foi medicado e liberado.

Após o atendimento médico, o suspeito foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis. A perícia foi acionada para analisar o local do crime e o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

