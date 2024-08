Ladrão cai de árvore durante furto e é detido após quebrar braço e perna

Um homem de 28 anos subiu em uma árvore para furtar fio na madrugada deste sábado (24), no Bairro Universitário, em Campo Grande. Mas ele não contava que no local tivesse câmeras de segurança, e nem que cairia, quebraria o braço e a perna.

O vídeo da câmera de segurança mostra que o suspeito caiu às 02h45, três minutos após subir na árvore. Segundo o boletim de ocorrência, somente às 6h o indivíduo começou a gritar por socorro.

Um morador da região saiu de sua casa e encontrou o ladrão no chão, o Samu foi acionado para atendê-lo. A médica da equipe informou que o homem tinha suspeita de fratura no braço esquerdo e fêmur. Ele foi encaminhado sob escolta para a Santa Casa.

O ladrão portava um saco branco com alicate, faca e um pedaço de fio. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado.

