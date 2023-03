LadrÃ£o de farmÃ¡cia Ã© preso na casa dos pais na ChÃ¡cara das MansÃµes

Um homem, de 25 anis, foi preso pela Guarda Civil Metropolitana nesse sábado (4), na casa dos pais, após roubar uma farmácia no bairro Chácara das Mansões.

Segundo informações, os agentes faziam ronda na região do Bandeira, quando receberam a solicitação. As funcionárias do estabelecimento relataram que vizinhos da farmácia teriam seguido o suspeito até a entrada do bairro Moreninha III, mas acabou o perdendo de vista.

A GCM realizou rondas pela região, onde encontrou a motocicleta em que o suspeito teria utilizado no roubo em frente a uma casa.

Os agentes foram recepcionados por um senhor que alegou ser proprietário da motocicleta. Ele descreveu à polícia que o filho tinha saído de moto e acabado de retornar para casa. Sem reagir ao avistar à polícia, delatou ser o autor do roubo.

O jovem foi revistado e levado para se apresentar na CEPOL. Foram recuperados e entregue pela mãe do autor, a quantia de R$ 291,75 sendo R$ 283,00 em notas e o restante em moedas que foram encontradas na carteira do filho.

A GCM informou que as vítimas, sendo as funcionárias da farmácia, foram avisadas que deveriam comparecer à delegacia para registro dos fatos.

