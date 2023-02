Ladrão de unidade de saúde no Batistão é preso pela GCM

Um ladrão, de 36 anos, foi preso no último sábado (18) após ter sido flagrado furtando uma unidade de saúde, na região do Jardim Batistão, em Campo Grande. Ele estava sob efeito de entorpecentes no momento do crime.

Conforme as informações da Guarda Civil Metropolitana, denúncias foram realizadas pelo telefone, indicando uma invasão na unidade de saúde. Após uma equipe se deslocar para o local, encontraram o indivíduo no interior da unidade.

Ainda de acordo com a corporação, o ladrão já havia revirado todos os armários e separado dois computadores para levá-los.

Após abordagem o indivíduo relatou que estava procurando comida, por isso revirou os armários do estabelecimento e que não sabia que era um posto de saúde. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado como tentativa de furto na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também