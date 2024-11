Ladrão é baleado após tentar invadir a casa de um policial no Danúbio Azul

Um ladrão, de 28 anos, foi baleado e preso durante a noite de quinta-feira (28), na Avenida Panamericana, localizada na Vila Danúbio Azul, em Campo Grande. Ele chegou a tentar invadir a casa de uma policial militar do 9º BPM (Batalhão da Polícia Militar).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada a primeira vez pelo soldado da PM, pois um homem usando uma camiseta e uma calça vermelha teria tentado invadir sua casa armado com uma faca. O individuo foi localizado nas proximidades, mas como nada de ilícito foi encontrado, ele acabou sendo liberado em seguida.

Momentos depois, a viatura foi acionada de novo pois o mesmo homem havia invadido um galpão abandonado e saído levando algo na cintura. Ao ver que seria abordado novamente, ele saiu correndo para tentar fugir e chegou a entrar em um terreno baldio.

No meio do mato, o autor sacou a faca e avançou contra os policiais, mas acabou sendo baleado no braço. Como ainda estava com vida, foi encaminhado para UPA do Nova Bahia onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal decorrente de oposição a intervenção policial.

