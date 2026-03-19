LadrÃ£o furta celulares, revende por R$ 40 e acaba preso em Campo Grande

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante após furtar três celulares de um depósito de gás na noite desta quarta-feira (18), no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. Um segundo homem, de 31 anos, também foi detido por receptação.

Segundo o boletim de ocorrência, o furto foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento, que permitiram a identificação do suspeito. Ele foi descrito como de estatura mediana, usando camiseta vermelha, calça jeans e tênis preto.

Durante as buscas, policiais militares receberam a informação de que o suspeito teria fugido em direção aos bairros Vila Bandeirantes e Taquarussu. Horas depois, o homem foi localizado nas proximidades da Rua Turiaçu.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele jogou um celular e tentou fugir, pulando o muro de uma casa aparentemente abandonada. Após cerco policial, ele foi encontrado escondido sob tábuas no imóvel.

De acordo com a polícia, o suspeito confessou o furto e disse que havia vendido os aparelhos a dois homens em um beco no bairro Nhanhá.

Os policiais foram até o local indicado e abordaram um grupo. Com um dos suspeitos, foi encontrado um celular. Ele afirmou ter comprado o aparelho por R$ 40. Já o autor do furto disse ter recebido R$ 22 pela venda.

O terceiro celular não foi localizado, assim como o outro suposto receptador. Ainda conforme o registro, o autor do furto reclamava de dores no peito após cair durante a fuga, mas não apresentava lesões aparentes.

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como furto qualificado e receptação.

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