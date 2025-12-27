Menu
Ladrão invade casa para furtar e acaba preso em Campo Grande

Ele foi capturado por vizinhos da vítima, que o seguraram até a chegada da PM

27 dezembro 2025 - 12h11Brenda Assis
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac CepolCaso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Um homem de 28 anos foi detido após tentar furtar uma residência na tarde desta sexta-feira (26), na Rua das Rosas, no bairro Jardim Jóquei Club, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após o proprietário do imóvel receber uma notificação em seu celular do sistema de monitoramento da residência. Pelas imagens, ele percebeu a presença de um homem dentro da casa e retornou imediatamente ao local.

Ainda segundo o relato, o vizinho conseguiu deter o suspeito inicialmente, mantendo-o contido até a chegada do morador e, em seguida, da equipe policial.

O autor confessou espontaneamente aos policiais que havia entrado na residência com a intenção de furtar objetos, mas não conseguiu consumar o crime.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o suspeito apresentava escoriações e um corte na perna. Ele foi encaminhado à UPA Universitário para atendimento médico. Questionado, afirmou que as lesões seriam decorrentes de uma queda de bicicleta ocorrida dias antes, no bairro Jardim Nhanhá. A médica responsável informou que o corte tinha características de lesão antiga e não havia sinais de ferimentos graves.

Após o atendimento, a vítima compareceu por meios próprios à delegacia para registrar a ocorrência. O suspeito foi conduzido sem pertences pessoais, portando apenas os instrumentos que teriam sido utilizados na tentativa de furto.

O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo, na forma tentada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

