Ladrão invade casa para furtar e acaba preso em Campo Grande

Um homem de 28 anos foi detido após tentar furtar uma residência na tarde desta sexta-feira (26), na Rua das Rosas, no bairro Jardim Jóquei Club, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após o proprietário do imóvel receber uma notificação em seu celular do sistema de monitoramento da residência. Pelas imagens, ele percebeu a presença de um homem dentro da casa e retornou imediatamente ao local.

Ainda segundo o relato, o vizinho conseguiu deter o suspeito inicialmente, mantendo-o contido até a chegada do morador e, em seguida, da equipe policial.

O autor confessou espontaneamente aos policiais que havia entrado na residência com a intenção de furtar objetos, mas não conseguiu consumar o crime.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o suspeito apresentava escoriações e um corte na perna. Ele foi encaminhado à UPA Universitário para atendimento médico. Questionado, afirmou que as lesões seriam decorrentes de uma queda de bicicleta ocorrida dias antes, no bairro Jardim Nhanhá. A médica responsável informou que o corte tinha características de lesão antiga e não havia sinais de ferimentos graves.

Após o atendimento, a vítima compareceu por meios próprios à delegacia para registrar a ocorrência. O suspeito foi conduzido sem pertences pessoais, portando apenas os instrumentos que teriam sido utilizados na tentativa de furto.

O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo, na forma tentada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também