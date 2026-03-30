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Ladrão leva surra de moradores após invadir casa e bater em idoso no Santa Mônica

A vítima precisou ser socorrida e encaminhada para a Santa Casa

30 março 2026 - 15h11Brenda Assis
Santa Casa de Campo GrandeSanta Casa de Campo Grande   (Divulgação/Santa Casa)

Um ladrão de 33 anos levou uma surra de moradores do bairro Bosque Santa Mônica II, em Campo Grande, após invadir uma casa e agredir um idoso de 77 anos na tarde deste domingo (29).

De acordo com o boletim de ocorrência, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada para atender a uma solicitação de apoio na UPA Santa Mônica. No local, os agentes foram informados de que o suspeito de 33 anos teria tentado invadir a casa de uma funcionária da unidade de saúde.

Após a tentativa, o homem tentou fugir, mas foi contido por moradores da região, que o levaram até a unidade para atendimento médico. Antes disso, ele teria agredido o idoso que estava em frente ao imóvel.

Segundo o registro, o idoso foi derrubado durante a agressão e bateu a cabeça no chão. Populares intervieram para conter o suspeito e prestar socorro à vítima.

Ainda conforme a ocorrência, o autor apresentava comportamento alterado, com suspeita de estar sob efeito de álcool ou outras substâncias. Ele acabou sendo agredido por moradores e sofreu lesões no rosto, além de cortes na cabeça.

O idoso foi atendido na UPA Santa Mônica e, devido à gravidade, precisou ser encaminhado para a Santa Casa, onde passou por exames.

Já o suspeito recebeu atendimento médico, sendo encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa.

Além disso, a polícia informou que o homem faz uso de tornozeleira eletrônica.

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