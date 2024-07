Ladrão morto no São Conrado havia sido preso no fim de semana por tentar furtar casa

O ladrão Edinaldo Rodrigues de Souza, de 36 anos, morto poucos minutos após tentar furtar um mercado no Jardim São Conrado, na madrugada de terça-feira (23), havia sido preso em flagrante no início da tarde de sábado (20), por tentar furtar extensões elétricas de uma residência, na Vila Marcos Roberto, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência do caso, a Polícia Militar havia sido acionada para atender a situação de furto em andamento e ao chegar pelo local, visualizou o homem no terreno da residência e após a abordagem para tentar detê-lo, o ladrão 'reagiu'.

Ele ficou alterado dizendo que não era ladrão e que só havia entrado no local para fumar. Porém, com ele foram encontrados duas extensões elétricas, posteriormente reconhecidas pelo proprietário da residência, de 41 anos.

Nisso, o ladrão, para evitar sua detenção, passou a lutar contra os militares do 10° Batalhão da Polícia Militar, que precisaram usar força moderada e técnicas de imobilização para conter e prender o indivíduo.

Edinaldo ficou o final de semana na cadeia e passou por audiência de custódia na manhã de segunda-feira (22), onde recebeu liberdade provisória da Justiça de Mato Grosso do Sul, assinada pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida.

O magistrado havia descrito na decisão que não havia indícios de que a colocação do custodiado em liberdade poderá prejudicar o andamento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal futura. Souza ainda foi orientado a procurar um CAPS (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas).

Morto após furto falhar - Ele foi encontrado em um terreno baldio na rua General Angelo Frulegui da Cunha e estava com uma perfuração similar a um disparo de arma de fogo abaixo da axila direita. Ele havia tentado furtar um mercado, mas fugiu devido ao alarme ter disparado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a proprietária do estabelecimento, de 54 anos, afirmou para a polícia que mora em uma residência aos fundos do comércio e por volta das 2h17, ela e seus familiares escutaram um barulho vindo do local e logo na sequência, o alarme disparou. Ao analisarem as imagens de câmera de segurança, visualizaram um indivíduo caído no terreno ao lado do mercado.

A Polícia Militar esteve no local, assim com a GCM (Guarda Civil Metropolitana), inclusive, um guarda tendo relatado para a Polícia Civil, que durante a ocorrência, um morador disse que ouviu cerca de 5 tiros, mas não soube identificar quem seria o responsável pelos disparos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também