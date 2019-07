Ladrões furtam aparelho auditivo de criança no bairro Nova Lima

Um furto registrado nesta quinta-feira (4) no bairro Nova Lima, em Campo Grande, está chamando a atenção nas redes sociais e comovendo os internautas. Mariciana Neto, mãe do pequeno João, de cinco anos, teve a casa invadida e relata que, entre diversos objetos furtados, os ladrões levaram também um par de implantes cocleares, que eram utilizados pela criança. Além da deficiência auditiva, João é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Roubaram minha casa e levaram minha televisão 50 polegadas e os aparelhos auditivos do João, roupas e calçados. Se alguém por um acaso souber de alguém vendendo um par de implantes cocleares, por favor, me avise. Um deles é emprestado. Se eu não conseguir recuperar, vou ter que pagar R$ 150 mil”, contou a mãe, desesperada, em áudio enviado a um grupo de amigas.

Informações sobre os pertences subtraídos podem ser repassadas a Polícia Militar pelo telefone 190.

Deixe seu Comentário

Leia Também