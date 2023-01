Ladrões rendem dentista e roubam caminhonete em MS

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã News

Uma quadrilha rendeu a força um dentista e roubou o veículo Amarok na noite de segunda-feira (2), na área central de Ponta Porã.



Segundo o Ponta Porã News, informações apuradas até o momento apontam que um dos assaltantes teria sido baleado na ação por uma pessoa desconhecida que presenciou o fato e reagiu.



O veículo foi roubado a cerca de 50 metros da Linha Internacional, e os ladrões seguiram com a caminhonete em direção ao Paraguai.



As polícias Civil e Militar, além da Guarda Municipal realizam buscas e acionaram a Polícia Nacional do país vizinho.

