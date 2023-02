Ladrões são presos após roubar carro e causar acidente na Gunter Hans

Dois ladrões, de 28 e 33 anos, foram presos no final da tarde de domingo (5) após roubarem um homem, de 56 anos, na Avenida Gunter Hans, na região do Jardim Centenário, em Campo Grande. Um desses assaltantes foi amarrado nas mãos e nos pés para não fugir.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou estar em um bar tomando cerveja, quando conheceu os autores e em dado momento, um dos ladrões pediu ajuda após supostamente estar passando mal, sendo encaminhado para uma unidade de saúde.

Durante o caminho, a vítima foi surpreendida, sendo enforcado e agredido com socos no rosto, na tentativa de ser colocado no banco de trás do veículo, um Volkswagen Santana. O homem conseguiu se desvencilhar e saiu correndo, enquanto os assaltantes levaram seu carro.

Porém, momentos mais tarde, os dois ladrões se envolveram em um acidente de trânsito, derrubando até um ponto de ônibus na Gunter Hans e a Polícia Militar tomou conhecimento do fato. Um dos criminosos, ao ser abordado, tentou agredir os militares e foi contido com algemas.

No entanto, como um deles ainda permanecia agressivo, foi necessário amarrar as pernas e as mãos do criminoso ao lado do veículo. Ambos foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia onde foram autuados pelo crime de roubo.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo, se a violência é exercida com emprego de arma branca na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

