Laudo comprova que Isadora foi estuprada antes de ser morta

A pequena Isadora Araújo Martins, de 11 anos, foi estuprada antes de ser morta pelas mãos de Maykon Araujo Pereira, de 31 anos, na noite do dia 11 de dezembro do ano passado, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande.

A criança foi agredida de forma violenta e cruel, mas o laudo ainda encontrou vestígios que indicaram o abuso sexual antes do seu óbito.

Segundo a delegada Anne Karine Sanches, titular da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), a causa morte foi o traumatismo craniano provocado pelas agressões em sua cabeça.

Maykon está preso preventivamente desde do dia 12 dezembro, por homicídio qualificado e estupro de vulnerável. Ele foi detido um dia depois do crime.

Naquela oportunidade, ele foi até a casa de Isadora falar com sua mãe, que é garota de programa e estava em um bar, mas como a mulher não estava, ele passou a agredir a criança e cometer o abuso.

Isadora Araújo, conhecida como 'Estrelinha', foi assassinada um dia antes do seu aniversário, onde completaria 12 anos.

