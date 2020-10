Liberdade cantou para o "Faísca" após dono ser preso por maus-tratos

Um homem preso em flagrante nesta quarta-feira (21), por maus-tratos a animais, na Chácara Água Bonita, na região do Bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande. O cachorro por nome de "Faísca" foi resgatado e levado para um lar temporário.

Conforme a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), Faísca passava 24 horas do dia amarrado por corrente à beira de mata numa propriedade rural.

O animal não vivia de forma decente, ele não tinha um abrigo bom, Faisca tinha que beber água com sujeira e ainda corria o risco de ser atacado por cobra ou um bicho qualquer sem chance de fuga. Conforme a polícia, o cão vivia dessa forma havia 8 meses.

O dono do cachorro foi preso em flagrante por maus-tratos, sem direito a fiança. O delegado Maércio Alves Barbosa, titular da Decat, faz um alerta para todos, “maus-tratos agora dá cadeia”, afirmou.

A lei que aumenta as penas para quem maltratar cães e gatos foi sancionada no mês passado. O crime passou a ser punido com prisão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. Antes, a pena era de detenção de três meses a um ano, além de multa.

A pena de reclusão da nova lei prevê cumprimento em estabelecimentos mais rígidos, como presídios de segurança média ou máxima. O regime de cumprimento de reclusão pode ser fechado, semiaberto ou aberto.

Deixe seu Comentário

Leia Também