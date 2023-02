Lojista fingiu mostrar blusa a criança para apalpar seios na Capital

O lojista, de 46 anos, preso em flagrante na tarde de quarta-feira (15), por abusar sexualmente de uma criança, de 11 anos, fingiu mostrar uma blusa para a vítima e pegar em seus seios dentro da loja, na rua 14 de Julho, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o vendedor ficou o tempo todo tentando se aproximar da menina e encostava a mão próxima dos seus seios. Após o ocorrido, a vítima saiu correndo para pedir ajuda na loja ao lado.

Ainda conforme o registro, os pais estavam na loja, mas o pai decidiu experimentar uma roupa no provador e a esposa o auxiliou, foi neste momento que o comerciante se aproveitou para cometer o estupro de vulnerável.

A menina ainda visualizou que o homem "se encontrava excitado". Após a outra vendedora encontrar a menina desesperada, voltou para a loja e contou o ocorrido para a mãe, que acionou a Polícia Militar. No trecho, uma viatura do Batalhão de Choque passava e foi parada pelo pai da criança.

À polícia, o homem negou que tenha cometido o crime. No comércio há câmeras de segurança, porém uma não havia filmado de forma nítida e outra câmera aparentava ter sido mexida. Ele foi encaminhado pelo Choque até a delegacia e os pais em outra viatura da Polícia Militar.

O caso vai ser investigado pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) com o crime sendo registrado como estupro de vulnerável.

