Mulher fura sinal vermelho e causa capotamento na Dom Aquino

Uma colisão entre dois carros acabou com um Peougeot capotado na tarde deste sábado (28), no cruzamento da Rua Joaquim Nabuco com Dom Aquino, no bairro Amambai, Campo Grande.

No local foi informado que uma mulher, não identificada conduzia o Ford Ka e furou o sinal vermelho, atingindo o idoso que estava no Peougeot seguindo pela rua Joaquim Nabuco.



Com o impacto, o veículo conduzido pelo idoso capotou no cruzamento com a Dom Aquino, conforme informações do Capitão Tracz, do Corpo de Bombeiros.

A mulher, não identificada saiu pelo porta-malas do Ford, enquanto o idoso saiu pela porta do passageiro do seu veículo, os dois tiveram ferimentos leves e recusaram atendimento.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar controla o trânsito.

