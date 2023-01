Maconha avaliada em R$ 2 milhões é apreendida após perseguição policial

Neste sábado (21), um Jeep/Renegade carregado com 800 quilos de maconha foi apreendido por na zona rural de Bela Vista. O condutor do veículo, de 48 anos, foi preso em flagrante na ação efetuada pelos policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

Os policiais faziam bloqueio na rodovia vicinal conhecida como Estrada da Fazenda Margarida, que liga as rodovias MS-384 e BR-267, quando tentaram abordar o condutor do Jeep, que não obedeceu a ordem de parada e fugiu. Após acompanhamento por alguns quilômetros, o motorista foi alcançado e preso.

De acordo com informações policiais, o carro estava abarrotado com tabletes de maconha, com espaço apenas para o condutor. Ao todo foram encontrados 881 tabletes de maconha, que totalizaram 800 quilos do entorpecente.

O motorista afirmou aos policiais que pegou o carro carregado, aos fundos de um supermercado em Bela Vista e deixaria em Campo Grande, onde receberia R$ 5 mil pelo transporte, quando chegasse a capital do Estado.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,7 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Bela Vista, juntamente com autor que, além dos crimes de tráfico de drogas e desobediência, também responderá por adulteração de sinal identificar veicular.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

