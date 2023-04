Mãe de criança de 2 anos morta em MS presta depoimentos com versões diferentes

A morte de uma criança de 2 anos em Aquidauana, na noite de domingo (2) continua sendo investigada pelas equipes policiais nesta segunda-feira (3). A mãe do bebê, de 14 anos, prestou três depoimentos dando uma versão diferente em cada.

De acordo com as informações policiais, até o momento foram ouvidas a mãe da criança, a tia, os irmãos da mãe da criança, conselheira titular, policiais militares que atenderam a ocorrência e uma amiga da adolescente [mãe do bebê]. Ainda serão ouvidos os atendentes dos Bombeiros que prestou o primeiro socorro e o pai da criança.

Submetida a três depoimentos, a menina apresentou uma versão diferente em todos. Outras diligências investigativas estão sendo realizadas pela Polícia Civil, para tentar elucidar a dinâmica dos fatos.

Morte – A criança, de apenas 2 anos, teria ido ficar com a tia paterna para passar a noite. Porém, por volta das 3h de hoje, a tia entregou o menino informando que precisava ir trabalhar de manhã.

A mãe percebeu que a criança estava gelada e com a boca roxa, e acionou o Corpo de Bombeiros. A criança foi levada para o Hospital foi realizada massagens de reanimação, apesar de já estar sem vida e em rigidez cadavérica. O óbito foi constatado ao chegar na unidade hospitalar.

O caso é investigado pela Polícia Civil do município.

