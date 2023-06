Mãe de crianças sequestradas foi encontrada em cativeiro no Nova Campo Grande

Horas de terror marcaram a noite de uma mulher, que não teve a identidade divulgada, após ela ter sido sequestrada pelo ex-marido, no bairro Zé Pereira, em Campo Grande. Ela foi encontrada em um ‘cativeiro’ no Nova Campo Grande pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações) e pelo Batalhão de Choque.

Em coletiva de imprensa, a delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Rafaela Lobato, detalhou que a vítima estava em uma casa no bairro e os autores tinham a intenção de feri-la. Apesar disso, não existem informações se intenção era assassinar a mulher.

“Ela sofreu lesões no tórax, nas pernas, cabeça. Foram agressões que deixaram marcas. Felizmente, antes de eles concretizarem qualquer outro crime, o GOI e o Choque chegaram a tempo”, explica.

A vítima foi mantida dentro de uma residência, enquanto era agredida. No entanto, a delegada não informou quem seria o autor das agressões.

“Não existem indícios de tentativa de feminicídio por hora. O que temos de concreto é o sequestro e a lesão corporal”, finalizou a delegada.

Sequestro – O sequestro das duas crianças, de 5 e 8 anos, e da mãe delas, no final da tarde desta quarta-feira (21), em Campo Grande, terminou com ao menos quatro adultos presos e mais dois adolescentes, de 14 e 15 anos.

Todo o plano foi arquitetado pelo pai das crianças com apoio do filho. O acusado e a ex-mulher vivem uma briga judicial por conta da guarda das três crianças - que inclui uma menina, de 11 anos.

O plano em questão envolvia o sequestro da mãe e das crianças, fazendo com que elas permanecessem em definitivo com o pai e o irmão, de 14 anos. Mas toda a ação delituosa foi desmantelada pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações), Batalhão de Choque e equipes da própria Deam, que fizeram diligências desde o início do registro da denúncia.

As duas crianças sequestradas foram encontradas e resgatadas por policiais do GOI na manhã desta quinta-feira (22), na residência da irmã do acusado e da avó, no bairro Nova Campo Grande.

