Mãe deixa crianças sozinhas e polícia encontra drogas em casa na Nhanhá

Pelo menos duas crianças foram encontradas sozinhas em uma residência, logo após a saída de sua mãe, na noite de terça-feira (10) no Jardim Nhanhá, em Campo Grande. O Batalhão de Choque da Polícia Militar esteve no local e ainda encontrou algumas porções de drogas pela casa.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram recebidos por uma criança, de 13 anos, que relatou que sua mãe havia saído há 1 hora. Pouco depois da chegada dos militares, a avó das crianças compareceu pelo local.

Assim, os militares fizeram buscas pela casa, no intuito de buscar uma arma após uma denúncia, mas não tiveram êxito. Porém, visualizaram em cima de uma cama porções de maconha e papelotes de cocaína. Embaixo do colchão, os policiais ainda encontraram mais de R$ 2 mil.

Até a finalização das buscas, a mãe das crianças não havia comparecido ao local. As menores ficaram sob responsabilidade da avó e as drogas foram entregues a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

O caso foi registrado como tráfico de drogas e abandono de incapaz na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

