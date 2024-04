Mãe denuncia marido por dopar e estuprar a filha de 7 anos em Maracaju

Homem, que não teve o nome divulgado, está sendo investigado por suspeita de estuprar a própria filha, de apenas 7 anos, em Maracaju, cidade localizada a 157 km de Campo Grande. Testemunhas contaram ao JD1 que o suspeito dopava a criança, para conseguir abusar dela sem problemas.

Conforme as informações policiais, a mãe da vítima procurou as autoridades policiais durante o sábado (13). Em seu relato, a mulher disse suspeitar dos abusos por conta da alteração de comportamento da filha.

Além disso, ela teria notado ainda que seu marido tratava a criança de maneira diferente, uma vez que o tratamento para seu filho homem era outro.

Para a reportagem do JD1 Notícias, o Delegado Pedro Paiva afirmou que os fatos estão sendo apurados. “Testemunhas estão sendo ouvidas e a possível vítima está passando por exames sexiológicos e acompanhamento de psicóloga”, detalhou.

Na delegacia, a mãe da criança solicitou medidas protetivas para a menor, impedindo a aproximação do pai.

Dopada – Moradores da cidade compartilharam com a reportagem de que a vítima era dopada para ser estuprada. No entanto, apesar da tentativa, as autoridades não entraram em detalhes sobre como ou há quanto tempo os abusos vinham acontecendo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também