Mãe denuncia o filho por tráfico de drogas após vê-lo chegando com mochila 'suspeita' em casa

Um jovem, de 18 anos, foi preso em flagrante na tarde de domingo (27) por tráfico de drogas após ser denunciado pela própria mãe, no Jardim do Bosque, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a genitora do rapaz, de 44 anos, contou que ele é usuário de drogas e, além do consumo, estaria comercializando os entorpecentes. A mulher detalhou ainda que desaprova as atitudes do filho, já que vem causando constantes conflitos familiares.

Ao perceber que o jovem chegou em casa com a mochila suspeita, ela resolveu acionar a polícia. Quando as equipes chegaram ao local, o rapaz havia saído para jogar futebol com alguns amigos, deixando a mochila na varanda do imóvel.

Durante a verificação na mochila, policiais encontraram aproximadamente 405 gramas de drogas. Quando o jovem voltou para casa, ele confessou que estava vendendo o entorpecente, cobrando cerca de R$ 2,00 por grama.

Em buscas realizadas no quarto dele, a equipe encontrou mais 450 gramas de maconha. Diante da situação, o jovem foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também