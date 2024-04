Mãe e filha fogem de agressão após receberem ajuda de desconhecido em Bataguassu

Uma mulher, de 42 anos, e a filha, de 17 anos, escaparam de agressões após serem ajudadas por um desconhecido. O caso aconteceu durante a noite de Domingo de Páscoa (31), no Bairro Santa Maria, em Bataguassu. O autor, de 42 anos, foi preso em flagrante.

Conforme as informações do site Cenário MS, o casal e a filha da mulher tinham ido para uma festa, ao voltar pra casa, por volta das 2h da madrugada de domingo, o homem começou uma briga com a esposa, pois teria ficado com ciúmes dela.

Durante a discussão, ele tentou acertar um soco no rosto da companheira, mas não teve sucesso. Irritado, ele jogou uma cadeira na enteada. Enquanto a briga acontecia, um homem que passava pela rua viu toda a cena e parou para ajudar.

Depois que o estranho conseguiu intervir, as duas saíram correndo e chamaram a Polícia Militar. Quando os militares chegaram ao imóvel, o autor estava discutindo com o homem que ajudou mãe e filha.

Ao ser abordado, o autor negou os fatos narrados. Porém, sua esposa disse que o companheiro sempre é agressivo e já ameaçou matar sua filha. Uma medida protetiva de urgência foi dada à mãe e filha como meio de proibir a aproximação do agressor.

O autor acabou sendo preso em flagrante por lesão corporal dolosa, ameaça, violência doméstica e injúria.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também