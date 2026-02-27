Mãe e filho são presos com armas e munições em ação da PM em Campo Grande

Mulher de 42 anos e o filho, de 21, foram presos na noite de quinta-feira (26) no bairro Vila Manoel Taveira, em Campo Grande, após serem flagrados com munições e terem armas de fogo em casa. A ação foi realizada pela Força Tática da 11ª CIPM.

Conforme boletim de ocorrência, os militares estavam em ronda no âmbito da Operação Força Total quando, na rua Vinhático, na região norte da cidade — local muito escuro, sem iluminação — avistaram uma moto Suzuki estacionada e os dois, mãe e filho, meio escondidos no mato.

A situação chamou a atenção dos policiais, que, ao se aproximarem, perceberam atitudes suspeitas dos dois, que viraram o rosto e mexeram na cintura. Diante da fundada suspeita, foi realizada abordagem e revista pessoal.

Durante a abordagem, uma policial feminina realizou a busca na mulher e localizou na cintura três munições — uma de calibre 20 e duas de calibre 36. Com o rapaz, nada de ilícito foi encontrado.

Ambos colaboraram e apresentaram suas versões sobre os fatos. A mulher informou que é usuária de pasta base e que havia ido ao local para trocar as munições por droga com traficantes da região. Ela também declarou que reside na rua Engenheiro Antônio Góes.

De posse do endereço informado, os policiais foram até a residência e localizaram, dentro de uma gaveta, um revólver calibre .22 da marca Taurus, outro revólver calibre .22, uma pistola da marca Gunther calibre .22, uma garrucha cromada, sem marca aparente, também de calibre .22 e mais munições. Diante da situação, o filho passou a afirmar ser o dono das armas.

Foi dada voz de prisão aos dois, que foram levados para a DEPAC-CG (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – CEPOL). O delegado plantonista decidiu pela prisão em flagrante apenas da mulher, enquanto o filho foi liberado após a conclusão dos procedimentos.

