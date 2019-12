Mãe é morta pelo filho por negar R$ 10

Mauro Silva, com informações do Dourados News

Paulinho Cabreira, de 19 anos, confessou ter matado a própria mãe, Marina Cabreira, 42, por ela ter negado a ele R$ 10. O crime aconteceu no na última segunda-feira (23) em Dourados, a mulher foi morta a facadas e teve parte do corpo queimado.

De acordo com o relato do jovem à polícia, o motivo teria sido a negativa de Marina em entregar R$ 10 ao rapaz para comprar bebida alcoólica.

Conforme as investigações do SIG, a casa, onde ocorreu o crime, é do companheiro da mulher, que foi identificado como Jorge.

No dia do ocorrido, o dono da casa e o acusado bebiam até que Jorge dormiu, acordando em seguida com o cheiro de fumaça. Quando ele viu o corpo de sua parceira em chamas e não viu mais Paulinho no loca.

Durante as investigações, o filho da vítima acusou Jorge como responsável, pelo assassinato de sua mãe, mas depois ele confessou que matou Marina.

Segundo o autor, ele esfaqueou a mulher depois que ela não lhe passou o dinheiro, e depois ele jogou roupa sobre o corpo da vítima e ateou fogo.

Paulinho foi encaminhado na quinta-feira (26) à delegacia, ouvido novamente, indiciado por homicídio qualificado e liberado por não estar mais em condição de flagrante.

Deixe seu Comentário

Leia Também