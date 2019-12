Jovem é encontrada morta nos fundos de casa

Marya Eduarda Lobo, com informações da Noticidade

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros permanecem no local aguardando a perícia.

Ainda de acordo com familiares, na noite de ontem ela havia saído a noite com amigas e aparentemente estava bem.

Conforme informações de vizinhos e familiares, a jovem era normal, não apresentava nenhum sinal de depressão ou qualquer problema, porém no passado já havia falado em suicídio.

De acordo com informações, o pai da jovem ao acordar foi aos fundos da residência e acabou encontrando a menina pendurada por uma corda.

Uma jovem, 17 anos, foi encontrada morta em Sidrolândia na manhã deste domingo (22), no bairro Pé de Cedro.