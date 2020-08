Mãe e namorado fogem de UPA com criança que tinha sinais de tortura

O namorado e a mãe de um menino de 2 anos e oito meses, foram detidos após médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida, em Campo Grande, constatarem sinais de tortura e espancamento na criança. Caso aconteceu na noite da última segunda-feira (17).

Segundo informações da polícia, a criança foi levada até a unidade de saúde por volta das 16h30. O médico que atendeu a criança, disse a mãe que o menino deveria ficar em observação até 22 horas, e passar por exames de raio-x. Porém, por volta das 20 horas a mulher fugiu da UPA com o namorado e o filho.

O menino chegou com hematomas em um dos lados do rosto e sangue coagulado. Aos médicos, a mulher contou que o filho havia caído da cama e batido com a cabeça em um banco de madeira. Ela disse que precisou sair a tarde para fazer compras para a pizzaria da irmã e que deixou o filho com o namorado, com quem convive há 8 meses.

Depois de algum tempo, o rapaz ligou para ela dizendo que o enteado havia caído da cama e que era para voltar o mais rápido possível.

Quando ela chegou encontrou o filho no banheiro chorando e com o rosto machucado. A mulher, então, junto do namorado foi para a UPA. Já na unidade de saúde os médicos desconfiaram e depois da fuga da mulher acionaram a polícia, que levaram o casal para a delegacia para prestar esclarecimentos.

A tia do menino foi até a delegacia e lá perguntou ao sobrinho se ele havia caído, e o menino disse que sim, e quando questionado se o namorado da mãe havia batido nele, ele também respondeu que sim. O menino ainda tinha marcas nas costas e perto da nuca e pescoço, que segundo relatos da tia da criança não parecem com uma queda acidental.

Polícia Civil iré investigar o caso.

