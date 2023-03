Mãe suspeita que a filha de 1 ano foi estuprada em Ceinf da Capital

Uma menina, de apenas 1 ano e 5 meses, deu entrada no Hospital da Cassems com suspeita de estupro, em Campo Grande. A polícia, a mãe da criança disse suspeitar que ela tenha sido abusada no Ceinf localizado no bairro Parque Novos Estados, região Norte da Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na noite de ontem (24) para ir até a unidade hospitalar. Ao chegar, fizeram contato com a mãe da menina e com os médicos que a atendiam.

Aos militares, a mulher relatou que há cerca de uma semana vem notando algumas vermelhidões nas partes íntimas da filha logo após buscá-la na escolinha. Ela chegou a levar a criança no hospital, mas foi liberada depois de o médico dizer que ‘não era nada’.

Durante a semana, ela viu alguns sinais de irritação, porém as marcas haviam desaparecido. No entanto, no final da tarde de ontem foi dar banho na filha e notou uma grande vermelhidão nas partes íntimas da menina. A mulher tentou verificar melhor o que poderia ser, mas a criança começou a se debater ficando irritada e fechando as pernas para que não fosse tocada.

Preocupada, a mãe procurou o CRS (Centro Regional de Saúde) do Nova Bahia, sendo então orientada a levar a menor para o Hospital da Cassems, para uma melhor avaliação pediátrica.

O médico não visualizou cortes, hematomas ou sangramentos, constatando presença de vermelhidão e bastante irritação da criança ao realizar o exame. Por este motivo achou melhor acionar a policia.

A menina deve passar por exame de corpo de delito. O caso foi registrado e deve ser investigado pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

