Um crime bárbaro foi descoberto na manhã deste domingo em Brasilândia, interior do estado. Uma mulher se entregou a Polícia Civil e confessou ter matado e enterrado a filha de 10 anos. De acordo com informações preliminares, a motivação do crime teria sido ciúmes da filha com o padrasto, que a estuprava.

Após confessar, Emileide Magalhães foi presa por filicídio (matar filhos). Conforme informação da Policia Civil, ao saber que o marido estuprava a filha, ela decidiu cometer o crime. Os investigadores trabalham com o fato de que a criança foi estrangulada até a morte entes de ser enterrada.

No momento, o Delegado Dr. Thiago Passos, responsável pelo caso, está ouvindo a autora do crime e possíveis envolvidos.

