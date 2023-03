Mais de 200 sites e aplicativos de pirataria sÃ£o derrubados pela OperaÃ§Ã£o 404

Mais de 200 sites e aplicativos de pirataria foram derrubados após a quinta fase da Operação 404, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), nesta terça-feira (14).

A ação contou com colaboração das polícias civis de oito estados, que realizaram investigações e diligências que resultaram na prisão de onze pessoas; quatro em São Paulo, duas no Paraná, uma na Bahia e quatro em Minas Gerais.

No total, foram derrubados 199 sites ilegais de streaming e jogos, além de 63 aplicativos de música, 128 domínios e seis canais de aplicativo de mensagem que foram bloqueados, cada um com no mínimo mais de quatro mil inscritos.

O coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do MJSP, Alessandro Barreto, explicou que além do combate à pirataria, a operação também buscou garantir a segurança do usuário, já que muitos desses sites e canais obtinham ilegalmente as informações de quem baixava esse tipo de conteúdo.

"Alguns capturam o dado do usuário, que acha que está baixando de graça, mas está dando informações, que são utilizadas até para praticar fraudes online”, explicou.

