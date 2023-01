Mais de 215 kg de cocaína é aprendida em fundo falso de caminhão na Capital

A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, nesta quinta-feira (19), no fundo falso de um caminhão, 215,800 kg de cocaína, com o total avaliado em R$ 15 milhões.

Segundo o delegado Hofman Dávila, a operação durou cerca de 15 dias de colaboração e troca de informações e inteligência, resultando na apreensão da droga e a prisão de um suspeito, de 20 anos.

“É uma operação em conjunto da Polícia Rodoviária Federal com a Denar, que durou aproximadamente 15 dias, um trabalho de campo aliado com trabalho de inteligência das duas forças policiais”, explicou. “Já estávamos investigando essa organização”, completou o delegado.

O delegado Roberto Guimarães explicou que, com o apoio da PRF, foi possível prender o indivíduo e detectar inconsistências em seu depoimento, o que levou à descoberta da droga no veículo

“Com base em todo o trabalho realizado, hoje logramos êxito em abordar esse veículo, que já estava em Campo Grande, e com apoio da Polícia Rodoviária Federal foi feita a abordagem do veículo, e na entrevista o indivíduo começou a entrar em contradição, trouxemos para cá, onde foi identificado o fundo falso, onde encontramos 215 quilos de cocaína”.

Segundo o delegado Bruno Santacatharina, o jovem não tem passagens pela polícia, mas dada a maneira como agiu, existe a suspeita que ele já tenha realizado o transporte de droga anteriormente.

O agente da PRF Emerson Silva disse que “o crime tenta se organizar, mas a segurança pública já está organizada entre si”, e que a apreensão de hoje “é a cereja do bolo” de um extenso trabalho de campo realizado pelas equipes.

Os delegados e agentes da PRF envolvidos afirmaram que “as investigações não vão parar”, e que atualmente um dos objetivos é descobrir quem está por trás dessa organização criminosa.

Hofman ainda aponta que “o valor social” dessa apreensão é maior ainda, já que a droga está sendo retirada de circulação, evitando o sofrimento causados às famílias pelo vício em substâncias ilícitas.

