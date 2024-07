Mais um: Policial penal é preso por tráfico de drogas em Dourados

Em menos de 10 dias, após um policial penal ser preso por tráfico em Campo Grande, desta vez, um outro agente foi flagrado e detido pelo mesmo delito nesta sexta-feira (12), em ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Mato Grosso do Sul - FICCO/MS,

A ação, que contou com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, ocorreu no Distrito de Itaporã, ocasião em que foi apreendido aproximadamente 1,5 kg de drogas sob o banco traseiro do veículo do agente. O policial penal lotado na Prisão Estadual de Dourados foi preso em flagrante e poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.

A FICCO/MS é composta pela Polícia Federal, SENAPPEN, AGEPEN, PMMS, PCMS, PRF em ações de prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta.

Reincidência na Polícia Penal

No dia 4 de julho, o policial penal Leandro Ramires Pinheiro, de 35 anos, foi preso próximo de uma universidade de Campo Grande. Ele estava sendo monitorado pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) após uma denúncia.

Ele carregava uma mochila com tabletes de cocaína, que pesados deram pouco mais de 2 quilos. Na mochila ainda estavam um celular, um rolo de saco de lixo da cor azul utilizado para embalar entorpecentes e a pistola municiada com 12 munições de calibre .40.

No dia seguinte, Leandro teve sua prisão em flagrante convertida para prisão preventiva pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

