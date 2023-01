Marido apanha e se tranca no quarto para evitar confusão com mulher na Capital

Um homem, de 46 anos, procurou a delegacia no final da manhã deste domingo (29) para registrar uma denúncia contra sua própria esposa, de 38 anos, que provocou lesões em seu corpo após ela o agredir na noite de sábado, na região do bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou para os policiais que houve uma discussão com sua mulher e que ontem, ela o agrediu com tapas, murros e unhadas.

Para evitar algum atrito maior, o marido se trancou no quarto com a filha pensando no bem-estar da família, mas a mulher continuava a tentar agredi-lo.

Em determinado momento, ela desistiu de entrar no quarto, porém, pegou uma marreta e tentou quebrar a janela do cômodo.

O denunciante não apresentou mais nada. O caso foi registrado como lesão corporal e deve ser investigado pela Polícia Civil.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também