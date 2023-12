Marido chega bêbado em casa, dá soco na esposa e é preso em MS

Na noite da quarta-feira (6) uma mulher, de 34 anos, foi vítima de violência doméstica em Aquidauana, ao ser agredida pelo marido bêbado. Após ingerir bebida alcoólica, o homem chegou em casa e desferiu um soco no tórax da esposa.

De acordo com informações do site O Pantaneiro, a polícia foi acionada para atender a ocorrência no Bairro Nova Aquidauana. No local, os policiais descobriram que o homem, de 59 anos, agrediu a esposa e ainda a ameaçou, caso saísse de casa.

Após a agressão, a vítima se escondeu na residência de vizinhos. Além disso, informações apontam que a mulher já foi agredida em outras ocasiões, inclusive já deixou a residência com os filhos do casal por diversas vezes.

O agressor foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

