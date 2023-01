Marido é agredido pela esposa após discussão por ciúmes na Capital

Um idoso, de 62 anos, procurou a delegacia nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (3) para relatar as agressões que sofreu de sua própria esposa durante a madrugada em sua residência, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O principal motivo foram os ciúmes apresentados pela mulher.

Conforme relato no boletim de ocorrência, o casal vive junto há 36 anos, mas o homem confidenciou que as discussões na relação eram normais, típicas de casamento, mas que nunca evoluíram para agressões físicas.

Porém, durante a madrugada de hoje, a vítima estava no computador, quando sua esposa se levantou e o acusou de estar conversando com outra mulher. Enciumada, ela tentou pegar o celular do companheiro, mas que não foi permitido pelo marido.

Assim, ela passou a jogar vários objetos de cerâmicas contra ele e pegou um pedaço pontiagudo de um dos objetos quebrados e passou a desferir alguns golpes contra ele, deixando marcas pelo seu corpo, como um corte na axila esquerda e arranhões no braço esquerdo.

Ele afirma que em nenhum momento agrediu a esposa, apenas se defendeu.

Apesar da briga, ele não desejou representar contra a companheira. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

