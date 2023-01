Marido é esfaqueado duas vezes pela esposa após bebedeira na Capital

Um idoso, de 62 anos, foi socorrido após ser esfaqueado duas vezes pela sua própria esposa, de 64 anos, durante uma bebedeira que durou praticamente todo o domingo (1°), na rua Ajuana, no Jardim Inapolis, em Campo Grande. As agressões aconteceram após uma discussão entre o casal.

As facadas atingiram a região do tórax e o lado esquerdo do rosto da vítima, que apesar dos golpes, permaneceu consciente e seu quadro de saúde era considerado estável, segundo o boletim de ocorrência.

Conforme o relato da vítima para a Polícia Militar, o casal estava bebendo desde o início da manhã na companhia de outras duas pessoas em sua residência, quando eles foram para frente do imóvel e passaram a discutir, com a esposa pegando uma faca e desferindo os golpes contra ele.

O idoso ainda relatou que outra pessoa havia desferido uma paulada em suas costas. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu a vítima e a encaminhou para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon para avaliações médicas.

A Polícia Militar retornou para a casa onde aconteceu o fato e conversou com o neto da autora, que informou que notou que o casal estava bebendo, mas logo foi para seu quarto. Mas que posteriormente ouviu uma gritaria ao perceber que pessoas diziam que um homem havia sido esfaqueado e ao ver a cena, notou que se tratava do marido de sua avó.

A suspeita ainda não foi encontrada. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

