Marido é preso por apontar arma para rosto da esposa e ameaça-lá na Capital

Durante a madrugada desta terça-feira (10), um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após apontar uma arma para o rosto de sua esposa, de 32 anos, e ameaça-lá de morte em sua residência, no bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o início da ameaças aconteceu após a mulher questionar o marido sobre a existência da arma no imóvel, quando ele passou a ficar alterado e a acusando de que teria ligado para a polícia para denunciá-lo.

Após a discussão, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a mulher aguardando na frente do imóvel e quando os militares chamaram pelo indivíduo, ele apareceu e questionado sobre a situação, acusou a esposa de ser louca e que não tinha nada no imóvel.

Nas buscas pelos cômodos, os policiais encontraram algumas sacolas e nelas estavam 97 munições de diversos calibres de armas e posteriormente, um vizinho apontou que havia outra sacola, onde encontraram uma pistola de 9 milímetros. Quando questionado, o homem preferiu ficar em silêncio.

Já na delegacia, a mulher explicou que vive com o marido há um ano, não possui filho e que essa seria a primeira ocorrência do casal. Ela também afirmou que o homem não chegou a efetuar nenhum disparo, apenas encostou a pistola no seu rosto dizendo que iria matá-la.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio, porte ilegal de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

