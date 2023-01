Marido encontra mulher morta em cima da cama em MS

Rozineti Benites, de 37 anos, foi encontrada morta durante a madrugada desta segunda-feira (30), em cima da cama no interior da Aldeia Indigena Taquapery, em Coronel Sapucaia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o marido dela contou que durante a noite de ontem (29), a esposa passou mal e teria idos se deitar por volta de umas 23h30. Já durante a madrugada, ele teria percebido que a mulher estava morta.

Durante as investigações iniciais, as equipes policiais foram informadas de que o casal teria brigado anteriormente. Familiares pediram para que o caso fosse apurado para entender as dinâmicas do fato.

Perícia Técnica e a Polícia Civil estiveram no local para apurar o caso. O corpo de Rozineti foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). A ocorrência foi registrada na Delegacia de Coronel Sapucaia, como morte a esclarecer.

