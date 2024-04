Marido nega que tenha matado intencionalmente esposa no Nova Campo Grande

Willames Monteiro dos Santos chorou durante seu interrogatório após ser preso em flagrante pelo crime de feminicídio cometido contra sua esposa Andressa Fernandes Teixeira, de 29 anos, na noite de sábado (20). Ele atropelou a mulher com o carro na frente da residência onde moravam, na Avenida Cinco, no Nova Campo Grande, em Campo Grande.

A informação foi repassada pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) na manhã desta segunda-feira (22) por meio de coletiva de imprensa. Embora os detalhes sobre o depoimento tenha sido escasso, a investigação prossegue para dar mais clareza sobre o que motivou o crime.

Outro ponto citado na coletiva é que Willames teria negado que teria atropelado a vítima de maneira intencional. Segundo informações, o casal estava bebendo durante o dia e tiveram uma discussão, quando o suspeito tentou sair de casa para comprar mais cerveja e ela teria tentado intervir, sentando na frente do portão, conforme o boletim de ocorrência.

Mesmo assim, o marido entrou no carro e deu ré, atingido Andressa e também o portão, que ficou danificado. A mulher foi arrastada por alguns metros, pois seu corpo ficou preso debaixo do veículo, que chegou a ser retirado da cena do crime com auxílio do irmão do acusado.

Andressa chegou a ficar viva por alguns momentos, mas morreu pouco antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que ainda tentou reanimar a mulher por cerca de 40 minutos, mas teve seu óbito constatado. O autor ainda teria tentado intervir nas ações policiais, mas foi detido e preso em flagrante, sendo levado para a Deam.

Testemunhas disseram que brigas e discussões entre o casal eram rotineiras. O crime aconteceu na frente dos dois filhos do casal: um menino, de 3 anos, e uma menina, de 11 anos, sendo que a mais velha tentou pedir ajuda para familiares em um grupo de WhatsApp.

O caso segue sob investigação e autor passará por audiência de custódia. A delegada de plantão representou pela prisão preventiva de Willames.

