Marmanjos trocam facadas apÃ³s discussÃ£o no Jardim Sayonara

Um dos homens foi atingido na região do tórax, enquanto o outro também recebeu a facada na mesma região, onde ambos foram encaminhados para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida.

Informações disponibilizadas no boletim de ocorrência, classificam que a discussão foi por motivos banais, mas também apontam que os dois envolvidos estavam ingerindo bebidas alcoólicas antes da confusão.

Dois homens, de 24 e 31 anos, precisaram receber atendimento médico após se estranharem durante uma discussão e trocarem facadas na noite deste domingo (10), no Jardim Sayonara, em Campo Grande.