'Marquinhos Cigano' colecionava passagens e tiros atingiram sua cabeça na Capital

Antônio Marcos Santos Gonçalves, de 37 anos, assassinado com diversos tiros na noite desta segunda-feira (19), colecionava passagens pela polícia e a maioria dos disparos atingiu a sua cabeça e o tórax. A execução aconteceu na praça Oscar Salazar, em Campo Grande.

Segundo apurado pela reportagem, policiais e perícia visualizaram ao menos 30 perfurações no corpo da vítima. Durante o trabalhos, as autoridades encontraram diversas munições de 9 milímetros.

Ele também a vítima tinha passagens por lesão corporal, receptação, testemunha de homicídio e outros.

Conforme já noticiado pelo JD1 Notícias, na noite de ontem, 'Marquinhos Cigano', como era conhecido, teria chegado de carro com a família, sendo esposa e dois filhos, quando foi surpreendido pelo autor.

O atirador estava em uma moto, acompanhado de um comparsa, que pilotava o veículo. Testemunhas contaram que os autores estavam "de tocaia" na região.

