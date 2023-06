Mato Grosso do Sul recebe apoio da Força Nacional em áreas de conflito

Mato Grosso do Sul receberá apoio da Força Nacional, que foi autorizada pelo Governo Federal a atuar em áreas de conflito, principalmente envolvendo territórios indígenas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (16).

Com o tempo fixado em trinta dias, os agentes irão atuar em operações conjuntas com a Polícia Federal nos territórios indígenas e regiões de fronteira com o Paraguai.

A logística e o planejamento foi organizado pela Polícia Federal.

A medida atende à decisão judicial da 1º Vara Federal de Naviraí de proteção preventiva de posse das terras indígenas do cone sul do estado e também das regiões de fronteira seca com o Paraguai.

O número de agentes não foi divulgado na portaria por questões de segurança dos agentes envolvidos, mas obedecerá ao planejamento definido pela diretoria da Força Nacional.

