Mega-Sena pode pagar R$ 51 milhões para algum sortudo neste sábado

A Mega-Sena sorteia neste sábado (17) para os apostadores que desejam ganhar uma bolada no sorteio que será realizado, com a expectativa de pagar R$ 51 milhões.

Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

No último concurso, realizado na quarta-feira (14), a loteria passou em branco.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

O palpite mínimo custa R$ 5,00.

