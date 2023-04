Megaoperação da Polícia Civil cumpre mandados e mira tráfico em Campo Grande

A Polícia Civil desencadeou uma megaoperação na manhã desta terça-feira (18) visando coibir o tráfico de drogas em Campo Grande. Diversas delegacias estão envolvidas com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em vários bairros da cidade.

Outra operação está sendo cumprido em paralelo, também em Campo Grande, mas também no interior de Mato Grosso do Sul. A ação '100 dias' busca coibir outros crimes, além do tráfico de drogas.

Na capital sul-mato-grossense são cumpridos 31 mandados em residências e estabelecimentos comerciais. Pelo menos 32 equipes de diversas delegacias, entre Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), Defurv (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos), e Garras (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros).

O nome "Smoke House" faz referência às 'bocas de fumo', que são os pontos fixos de venda de drogas, responsáveis por gerar insegurança e falta de tranquilidade na população. O tráfico de drogas está diretamente relacionado a outros crimes, como roubo, furto, receptação, homicídio, estupro, corrupção de menores e latrocínio.

Já a operação 100 dias está sendo realizada em locais previamente levantados pelo Departamento de Inteligência, nas 7 áreas da capital e também do interior, com ação integrada, com combate a pequenos furtos, furtos de fios, fechamento de bocas de fumos e outros delitos.

O balanço das duas megaoperações estará sendo apresentado em entrevista coletiva marcada para a tarde desta terça na Academia de Polícia Civil.

