Membro de facção investigado homicídio e roubos é preso

Na tarde de segunda-feira (19), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), prendeu um membro de uma facção criminosa que estava foragido da Justiça em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, ele era investigado pela participação em pelo menos três roubos e um homicídio. Os crimes ocorreram no início do ano, na Capital.

O criminoso já era conhecido dos policiais da Defurv. Ele possui diversas passagens por outros crimes graves.

No fim do ano passado ele foi vítima de uma tentativa de homicídio e conseguiu fugir do local. Nesta ocasião, os policiais da Defurv prenderam em flagrante o autor do crime. Após isso, ele foi vítima de pelo menos mais dois atentados e também conseguiu fugir.

Já neste ano, ele era investigado por ser suspeito em ser o mentor e principal autor de dois roubos de motocicletas e de um roubo de um carro, em que a vítima foi mantida em cárcere, além de um homicídio contra um desafeto, todos ocorridos entre os meses de fevereiro de março deste ano.

As investigações apontaram a participação do suspeito, e a Justiça, então, decretou a prisão preventiva pelos crimes, após representação dos delegados da Defurv e da 5ª Delegacia de Polícia de Campo Grande.

Ontem uma equipe montou uma operação para a prisão do foragido. Ao ingressarem no imóvel, os policiais localizaram o suspeito, que não reagiu e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à Defurv e, após, deverá ser levado para um dos estabelecimentos penais da capital.

