Menina de 12 anos engravida do próprio tio durante estupro em aldeia de Caarapó

Um rapaz, de 28 anos, foi preso por estuprar e engravidar a própria sobrinha, de 12 anos, na aldeia Te’yikue, em Caarapó. As investigações foram concluídas no mês de agosto.

Conforme as investigações policiais, as equipes da Delegacia de Polícia Civil da cidade foram informadas que uma criança estava fazendo pré-natal no posto de saúde da reserva, em abril deste ano.

Em depoimento na Sala Lilás, a menina contou que desde novembro de 2023 era forçada a manter relação sexual com o seu tio. Ela detalhou que o homem tinha costume de a seguir trajeto até a escola, sendo que, em determinada altura, a abordava para irem até uma casa abandonada, onde cometia o crime.

O estupro aconteceu várias vezes, até que a criança engravidou. Ao ser preso preventivamente, o autor negou as acusações, porém foi submetido à exame de vínculo genético. O laudo de exame de corpo de delito concluiu que o autor é definitivamente o pai biológico do filho da vítima (nascido em 09/06/2024).

Com isso, o autor, já indiciado pela prática do crime, permanece preso preventivamente à disposição da Justiça.

