Menina de 3 anos fica em estado grave após ser atacada por Pitbull em Dourados

Uma criança, de apenas 3 anos, foi socorrida as pressas após ser atacada por um cachorro da raça Pitbull no bairro Jardim Primavera, em Dourados. O caso aconteceu na hora do almoço desta quarta-feira (8).

De acordo com o Dourados News, a criança estava com a avó na frente de casa quando o cachorro do vizinho fugiu e atacou a menina. O animal fez o ataque por trás, atingindo a sua cabeça e causando lesões graves.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a menina até o Hospital da Vida. Na unidade de saúde, ela precisou passar por uma cirurgia de reconstituição capilar.

Ainda de acordo com o site, o dono do animal não quis prestar socorro a vítima. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como omissão de cautela na guarda ou condução de animais e lesão corporal culposa.

