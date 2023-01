Menina de 6 anos esfaqueia amigo em briga durante futebol no Noroeste

Briga por brincadeira de futebol terminou com um menino de 9 anos esfaqueado por uma menina, de apenas 6 anos de idade. A confusão aconteceu no final da tarde de quarta-feira (18) em um campo localizado nas proximidades do presídio no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que estava brincando no local quando acabou se desentendendo com a menina. Em um primeiro momento, ela o atingiu com um pedaço de pau.

O menino disse ainda que após a primeira ação, a autora saiu correndo. Logo em seguida, ela voltou armada com uma faca, atingindo a vítima no antebraço esquerdo. Quando questionado pelas equipes sobre conhecer a menina, ele disse apenas saber que ela mora pela região onde estavam brincando.

Com sangramento ativo, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, onde recebeu atendimento médico e hoje (19) passaria por uma cirurgia.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também