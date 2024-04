Menina de 8 anos morre ao ser atingida por tronco de eucalipto em Amambai

A pequena Amanda Eloá Gonçalves Sorrilha, de 8 anos, morreu depois de ser atingida por uma tora de eucalipto durante a tarde de terça-feira (23), na cidade de Amambai.

Conforme as informações do site A Gazeta News, apesar do fato ter sido narrado desta maneira, a dinâmica do acidente não foi repassada a imprensa.

Depois de ter sido atingida pelo tronco de madeira, a menina havia sido socorrida e levada para o Hospital Regional do município. No entanto, ela acabou falecendo e as equipes médicas acionando a polícia para notificar a morte da criança.

As autoridades policiais estão apurando o que teria acontecido, para entender como Amanda faleceu.

Por meio de rede social a direção da Escola Municipal Antônio Pinto da Silva, onde Amanda estudava e era integrante do Projeto Florestinha, desenvolvido pela Polícia Militar Ambiental, lamentou o ocorrido e emitiu nota de pesar, prestando condolências à família.

