Menina Ã© estuprada por rapaz que conheceu no Instagram em MS

Na noite desta segunda-feira (27), uma menina, de 12 anos, foi estuprada por um rapaz, de 20 anos, após conhecê-lo através do Instagram e ser levada para um apartamento na região de Novo Oeste, em Três Lagoas - a 338 quilômetros de Campo Grande. Um jovem, de 21 anos, também estava pelo local.

Eles foram presos em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da cidade.

A situação, conforme sites locais, só foi possível identificar após os pais da vítima irem busca-lá na escola e saberem que ela não estava mais na unidade de ensino. Dessa forma, eles acionaram a Polícia Militar, que passou a realizar diligências.

Após conseguir localizá-la no apartamento, os militares encontraram algumas drogas pelo local e o suspeito, de 20 anos, sozinho no quarto com a vítima "trocando carícias". A princípio, o apartamento seria do outro jovem, de 21 anos, que teria cedido o espaço.

A menina teria conhecido os dois suspeitos pelo Instagram e passaram a trocar mensagens.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável na Depac de Três Lagoas.

